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К 80-летию открытия Арбатско-Покровской линии «Музей Москвы» проведет экскурсии
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К 80-летию открытия Арбатско-Покровской линии «Музей Москвы» проведет экскурсии 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
К 80-летию открытия Арбатско-Покровской линии «Музей Москвы» запланировал проведение ряда тематических экскурсий. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter музея.
Экскурсия к 80-летию открытия Арбатско-Покровской линии.
https://t.co/MOFVbB0K7L pic.twitter.com/MWvmYYRY11
— Музей Москвы (@muzeymoskvy)
July 24, 2018
Отмечается, что гости экскурсии побывают на станциях второй очереди строительства Московского метро, проникнутся духом «великих строек» 1930-х и социалистического реализма и ощутят железную поступь двадцатилетия советской власти.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Стоимость
экскурсии: 550 руб, со скидкой* 350 руб, семейный (2 взрослых + 1 ребенок или 1 взрослый + 2 детей) 1000 руб.
Каждому участнику выдается радиогид. При себе необходимо иметь залог за выдачу радиогида — 1000 руб. или документ, удостоверяющий личность.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение К 80-летию открытия Арбатско-Покровской линии «Музей Москвы» проведет экскурсии появились сначала на Москва Меняется.
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