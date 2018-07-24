К 80-летию открытия Арбатско-Покровской линии «Музей Москвы» проведет экскурсии

К 80-летию открытия Арбатско-Покровской линии «Музей Москвы» запланировал проведение ряда тематических экскурсий. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter музея.

Экскурсия к 80-летию открытия Арбатско-Покровской линии.

https://t.co/MOFVbB0K7L pic.twitter.com/MWvmYYRY11

July 24, 2018

Отмечается, что гости экскурсии побывают на станциях второй очереди строительства Московского метро, проникнутся духом «великих строек» 1930-х и социалистического реализма и ощутят железную поступь двадцатилетия советской власти.

Стоимость

экскурсии: 550 руб, со скидкой* 350 руб, семейный (2 взрослых + 1 ребенок или 1 взрослый + 2 детей) 1000 руб.

Каждому участнику выдается радиогид. При себе необходимо иметь залог за выдачу радиогида — 1000 руб. или документ, удостоверяющий личность.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

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