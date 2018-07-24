В рамках акции «День без турникетов» предприятия посетили более 10 тысяч горожан

Свыше 10 тысяч человек приняли участие в столичной акции «День без турникетов», сообщает «Вечерняя Москва». Участники акции могли посетить мастер-классы и послушать лекции 19, 20 и 21 июля.

Так, в течение трех дней москвичи и гости столицы могли побывать на 38 предприятиях и технопарках Москвы и области. Так, детей на экскурсию по своим лабораториям и исследовательским центрам приглашал технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки . Гости узнали об истории развития технопарка «Слава» и приняли участие в мастер-классе «Наночастицы вокруг нас» в технологическом центре коллективного пользования.

Программу акции «День без турникетов» выбрали сами москвичи в проекте «Активный гражданин». Такое голосование прошло впервые. В нем приняли участие больше 215 тысяч человек. Самыми популярными стали кондитерские производства и хлебокомбинаты. Поэтому в акции «День без турникетов» принимает участие, в том числе, кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Комбинат создан в 1973 году, как экспериментальное предприятие при НИИ кондитерской промышленности для разработки новых технологий и рецептур.