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Остановочный павильон на Шереметьевской очистили от посторонних объявлений
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Остановочный павильон на Шереметьевской очистили от посторонних объявлений 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Посторонние объявления убрали со стен павильона на остановке «Метро Марьина Роща», расположенной на Шереметьевской улице. Соответствующее замечание поступило на портал «Наш город» от жителя района.
Об оперативном выполнении работ на данном участке сообщается на портале в официальном ответе жителю за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.
В сообщении сказано, что проведены работы по промывке и очистке от несанкционированных объявлений павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Метро Марьина Роща».
Сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. За семь лет с помощью портала было решено свыше двух с половиной миллионов проблем. (еп)
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