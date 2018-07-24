Ещё
Стало известно, для чего в тоннелях метро нужны светофоры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, для чего в тоннелях метро нужны светофоры 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники петербургского метро рассказали, для чего на перегонах между станциями установлены светофоры. Этими данными они поделились в своем официальном Telegram-канале.
Как рассказали представители подземки, светофоры нужны для машинистов. Определенные комбинации огней передают ему важную информацию. Так, кроме красного, желтого и зеленого цветов светофоры в метро светят еще синим и лунно-белым. Два желтых огня сообщают машинисту о том, что дальше разрешено двигаться со скоростью не более 35 километров час.
Всего комбинаций — несколько десятков. Машинист держит их в памяти и моментально реагирует на сигналы.
При этом сотрудники подземки просят не путать светофоры в метро с семафорами: последнее устройство разрешает или запрещает движение поездов при помощи специальных подвижных крыльев.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
На станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» вернулись строители Из-за ремонта железной дороги отменят несколько «Сапсанов» Станцию метро «Владимирская» открыли после 40-минутной проверки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам339
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть79
Тяжелобольная Терехова не может говорить20
Путин дал добро на новый мегамост645
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение