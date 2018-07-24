Стало известно, для чего в тоннелях метро нужны светофоры

Сотрудники петербургского метро рассказали, для чего на перегонах между станциями установлены светофоры. Этими данными они поделились в своем официальном Telegram-канале.

Как рассказали представители подземки, светофоры нужны для машинистов. Определенные комбинации огней передают ему важную информацию. Так, кроме красного, желтого и зеленого цветов светофоры в метро светят еще синим и лунно-белым. Два желтых огня сообщают машинисту о том, что дальше разрешено двигаться со скоростью не более 35 километров час.

Всего комбинаций — несколько десятков. Машинист держит их в памяти и моментально реагирует на сигналы.

При этом сотрудники подземки просят не путать светофоры в метро с семафорами: последнее устройство разрешает или запрещает движение поездов при помощи специальных подвижных крыльев.