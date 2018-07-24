Ещё
Козырек подъезда дома на Шоссейной улице привели в порядок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Козырек подъезда дома на Шоссейной улице привели в порядок 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Работы прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью и.о. главы управы района Печатники Альберта Юмадилова.
«Силами ГБУ «Жилищник района Печатники» выполнены работы по ремонту и покраске входной группы подъезда (козырька и стен)», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 25 разделах. (еп)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Дворовую территорию на улице Гурьянова привели в порядок У остановочного павильона «Ул. Гурьянова, 77» заменили стекло Светофор на Шоссейной улице привели в порядок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам339
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть79
Тяжелобольная Терехова не может говорить20
Путин дал добро на новый мегамост645
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение