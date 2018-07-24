Козырек подъезда дома на Шоссейной улице привели в порядок

Работы прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью и.о. главы управы района Печатники Альберта Юмадилова

«Силами ГБУ «Жилищник района Печатники» выполнены работы по ремонту и покраске входной группы подъезда (козырька и стен)», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.