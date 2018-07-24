В Саратове во время велосипедных гонок перекроют дороги

Администрация Саратова сообщает о временных ограничениях в период Первенства Саратовской области по велосипедному спорту.

5 августа с 08:00 до 12:00 запрещено движение транспорта на участках дорог:

— ул. Московская на участке дороги от ул. М. Горького до ул. Радищева,

— ул. М. Горького на участке дороги от ул. Б. Казачьей до ул. Московская,

— ул. Радищева на участке дороги от ул. Московская до ул. Театральная площадь,

— ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до ул. М. Горького.

С 23:00 4 августа до 12:00 5 августа ограничена остановка и стоянка в следующих местах:

— ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. им. Радищева А. Н. до ул. им. М. Горького;

— ул. им. Радищева А. Н. от ул. Московская до ул. Театральная пл. ;

— ул. М. Горького от ул. Театральная пл. (Б. Казачья) до ул. Московская;

— ул. Московская от ул. им. М. Горького до ул. им. Радищева А. Н.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб.