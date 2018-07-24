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В Саратове во время велосипедных гонок перекроют дороги
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В Саратове во время велосипедных гонок перекроют дороги 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Администрация Саратова сообщает о временных ограничениях в период Первенства Саратовской области по велосипедному спорту.
5 августа с 08:00 до 12:00 запрещено движение транспорта на участках дорог:
— ул. Московская на участке дороги от ул. М. Горького до ул. Радищева,
— ул. М. Горького на участке дороги от ул. Б. Казачьей до ул. Московская,
— ул. Радищева на участке дороги от ул. Московская до ул. Театральная площадь,
— ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. Радищева до ул. М. Горького.
С 23:00 4 августа до 12:00 5 августа ограничена остановка и стоянка в следующих местах:
— ул. Театральная площадь на участке дороги от ул. им. Радищева А. Н. до ул. им. М. Горького;
— ул. им. Радищева А. Н. от ул. Московская до ул. Театральная пл. ;
— ул. М. Горького от ул. Театральная пл. (Б. Казачья) до ул. Московская;
— ул. Московская от ул. им. М. Горького до ул. им. Радищева А. Н.
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб.
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