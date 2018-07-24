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Трамваи №1 не будут курсировать 28-29 июля из-за ремонта путей на Симферопольском бульваре
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Трамваи №1 не будут курсировать 28-29 июля из-за ремонта путей на Симферопольском бульваре 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Москва меняется
Трамваи маршрута №1 не будут курсировать 28-29 июля 2018 г. из-за ремонта трамвайных путей на Симферопольском бульваре, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с ремонтом трамвайных путей на Симферопольском бульваре 28 и 29 июля 2018 г. не будет работать маршрут трамвая №1. Организуется временный маршрут автобуса №1 «Улица Академика Янгеля — Москворецкий рынок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что временный маршрут автобуса будет проходить от ул. Академика Янгеля до Чонгарского бульвара — вдоль трамвайной линии, далее по Чонгарскому бульвару к станции метро «Каховская», затем по ул. Азовская и ул. Болотниковская до остановки «Москворецкий рынок» на Симферопольском бульваре. Обратно — вдоль трамвайной линии.
«Автобусы поедут со всеми действующими остановками», — пояснили в пресс-службе.
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