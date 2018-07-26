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Осенью планируют открыть пересадочный павильон с Ленинградской на станцию МЦК «Стрешнево»
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Осенью планируют открыть пересадочный павильон с Ленинградской на станцию МЦК «Стрешнево» 

Покровское-Стрешнево 1 час назад
Более 85% работ выполнено по интеграции станции Московского центрального кольца «Стрешнево» со станцией Ленинградская Рижского направления. Открыть остановочный пункт планируют уже осенью. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Новый остановочный пункт расположился вплотную к МЦК «Стрешнево». Уже построены две пассажирские платформы и два конкорса. Железнодорожники установили в надземных переходах эскалаторы, в настоящее время проводится монтаж лифтов, а также выполняются отделочные работы крытых переходов.
С помощью конкорсов пассажиры смогут, не выходя на пути, попасть на платформы, а жители районов Сокол и Войковский, которые в этом месте разделяет железная дорога, смогут быстро и комфортно переходить из одной части города в другую.
На станции будет также обустроена крытая галерея, которая позволит пассажирам пригородных поездов пересаживаться на «Ласточки» за считанные минуты. (ср)
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