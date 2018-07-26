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Новую платформу Ленинградская возле станции МЦК «Стрешнево» откроют осенью
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Новую платформу Ленинградская возле станции МЦК «Стрешнево» откроют осенью 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Новый остановочный пункт Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги планируется ввести в эксплуатацию осенью этого года.
В пресс-службе Московской железной дороги уточняется, что на новом остановочном пункте Ленинградская, расположенном вплотную к станции МЦК «Стрешнево» в Щукине, уже построены две береговые пассажирские платформы и два конкорса. Железнодорожники установили в надземных переходах эскалаторы, в настоящее время проводят монтаж лифтов, а также отделочные работы в крытых переходах. С помощью конкорсов пассажиры смогут, не выходя на пути, попасть на платформы, а жители районов Сокол и Войковский, которые в этом месте разделяет железная дорога, смогут быстро и комфортно переходить из одной части города в другую.
Осенью запланировано ввести в эксплуатацию новую платформу и два конкорса. Далее строители продолжат возводить третий конкорс, который свяжет новую Ленинградскую со станцией МЦК «Стрешнево» с помощью крытой галереи по принципу «сухие ноги».
Работы проводятся в рамках компании по интеграции Московского центрального кольца с радиальными направлениями Московской железной дороги. (ео)
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