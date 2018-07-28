На станциях МЦК «Андроновка», «Стрешнево», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге» пассажирам раздают воду

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«На МЦК пассажирам начали раздавать воду: «Андроновка», «Стрешнево», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге». Московский метрополитен внимательно следит за температурой на всех станциях», — говорится в сообщении.