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На МЦК начали раздавать воду
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На МЦК начали раздавать воду из-за жары 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажирам на ряде станций МЦК начали раздавать бутылки с водой из-за жары в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
Ранее специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что суббота может стать самым жарким днем с начала года, столбики термометров могут достичь отметки в 32 градуса.
"На МЦК пассажирам начали раздавать воду: Андроновка, Стрешнево, Бульвар Рокоссовского и Зорге. Мосметро внимательно следит за температурой на всех станциях", — рассказали в метро.
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