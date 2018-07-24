С. Собянин: Москва стала столицей мирового футбола

В ходе заседания президиума правительства Москвы мэр столицы Сергей Собянин подвел итоги проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания.

В материалах к президиуму говорится, что всего столицу в дни мундиаля посетили порядка 4,5 млн туристов и экскурсантов. Больше всего туристов было из Китая (223 тыс. человек), США (167 тыс. человек), Германии (84 тыс. человек), Нидерландов (62 тыс. человек) и Франции (45 тыс. человек). Средняя заполняемость московских гостиниц составила порядка 90%. Больше всего в столице оставались болельщики из Австралии (среднее время проживания — 15,8 дней), Аргентины (13,2 дней), Мексики (13,2 дней), Испании (10,6 дней) и Египта (10,3 дней).

«Во время чемпионата мира по футболу 2018 г. общественный транспорт Москвы бесплатно перевозил аккредитованных FIFA гостей и участников спортивных соревнований, а также волонтеров и зрителей матчей. Было определено 596 основных и резервных маршрутов движения официальных гостей чемпионата, в том числе 45 регулярных маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Дополнительно было организовано восемь маршрутов шаттлов между аэропортами, стадионами, площадкой фестиваля болельщиков и станциями метро. Для обслуживания объектов ЧМ-2018 были аккредитованы 33 таксомоторные компании с автопарком свыше 4,8 тыс. машин», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что всего гости ЧМ-2018 совершили 5 млн бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы. «Впервые в вагонах метро был организован показ матчей ЧМ. В частности, финальный матч Франция-Хорватия посмотрели более 300 тыс. пассажиров метро», — добавили в мэрии.

В материалах также говорится, что для медицинского обеспечения ЧМ-2018 в Москве было задействовано 32 стационарных пункта, 57 мобильных бригад, два вертолета санитарной авиации, 68 бригад скорой медицинской помощи, 600 медицинских работников. «За медицинской помощью обратились около 3 тыс. человек, из них более 1 тыс. иностранцев. Сотрудниками служб скорой и экстренной медицинской помощи было проведено около 200 госпитализаций в столичные стационары, где всем пациентам была оказана квалифицированная медицинская помощь, в том числе и высокотехнологичная», — следует из сообщения.

Англоязычные диспетчеры городской станции «скорой помощи» приняли около 500 обращений от иностранных граждан. Среднее время ответа диспетчера Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. Пучкова составляло три секунды, а среднее время прибытия «скорой» в дни проведения спортивных мероприятий — 11,7 минут.

Помимо этого, сообщается, что для обеспечения визуального контроля на различных объектах и территории города были задействованы возможности городской системы видеонаблюдения, камеры которой подключены к Единому центру хранения данных города Москвы (всего 184 тыс. камер).