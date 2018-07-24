Ещё
Около 4,5 млн человек приехало в Москву во время ЧМ‑2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Около 4,5 млн человек приехало в Москву во время ЧМ‑2018 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В период чемпионата мира по футболу-2018 в Москву приехало порядка 4,5 миллионов туристов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев доложил об итогах проведения ЧМ. Москва приняла 12 матчей, которые прошли на стадионах «Лужники» (семь матчей, в том числе матч открытия и финал) и «Спартак» (пять матчей). Их посетили 760 тысяч человек.
«Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллионов туристов и экскурсантов. Среди них 2,16 миллиона граждан России, Иностранцы из дальнего зарубежья (1,49 миллиона человек) и ближнего (0,82 миллиона)», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, из Китая приехало 223 тысячи, США — 167 тысяч, Германии — 84 тысячи, Нидерландов — 62 тысячи и Франции — 45 тысяч.
Средняя заполняемость гостиниц в Москве составила почти 90%, а в центре города — 99%. Больше всего в столице оставались болельщики из Австралии (среднее время проживания — 15,8 дней), Аргентины (13,2 дней), Мексики (13,2 дней), Испании (10,6 дней) и Египта (10,3 дней).
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции.
РИАМО: последние новости
Двустороннее движение ввели в двух переулках в центре Москвы Более 10 тыс москвичей посетили предприятия в рамках акции «День без турникетов» Более 1,1 тыс пар заключат брак 18 августа 2018 года в Москве
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост317
Умер советник Путина29
Россиян лишат желания иметь валюту146
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды20
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение