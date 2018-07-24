Около 4,5 млн человек приехало в Москву во время ЧМ‑2018 

В период чемпионата мира по футболу-2018 в Москву приехало порядка 4,5 миллионов туристов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев доложил об итогах проведения ЧМ. Москва приняла 12 матчей, которые прошли на стадионах «Лужники» (семь матчей, в том числе матч открытия и финал) и «Спартак» (пять матчей). Их посетили 760 тысяч человек.
«Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллионов туристов и экскурсантов. Среди них 2,16 миллиона граждан России, Иностранцы из дальнего зарубежья (1,49 миллиона человек) и ближнего (0,82 миллиона)», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, из Китая приехало 223 тысячи, США — 167 тысяч, Германии — 84 тысячи, Нидерландов — 62 тысячи и Франции — 45 тысяч.
Средняя заполняемость гостиниц в Москве составила почти 90%, а в центре города — 99%. Больше всего в столице оставались болельщики из Австралии (среднее время проживания — 15,8 дней), Аргентины (13,2 дней), Мексики (13,2 дней), Испании (10,6 дней) и Египта (10,3 дней).
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции.