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Тематический поезд, посвященный волонтерству и добрым делам, может появиться в столичном метро
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Тематический поезд, посвященный волонтерству и добрым делам, может появиться в столичном метро 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Такую идею предложил житель района Люблино Булат Сахибгареев во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
— Многие ребята просто боятся сдавать кровь, думают, что это опасно. Хорошо бы популярно объяснить как можно большему количеству людей, что это безопасно для доноров и их кровь нужна многим людям. В метро ходят тематические поезда, рассказывая людям об истории футбола, метро, страны. Было бы здорово запустить и новый тематический поезд, посвященный донорству, — сказал Булат Сахибгареев.
Мэру Москвы идея понравилась. Он предложил посвятить поезд не только теме донорства, но и волонтерству, и добрым делам в целом. Глава города отметил, что и сам раньше был донором.
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