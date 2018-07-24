Тематический поезд, посвященный волонтерству и добрым делам, может появиться в столичном метро

Сергеем Собяниным. Такую идею предложил житель района Люблино Булат Сахибгареев во время встречи с мэром Москвы

— Многие ребята просто боятся сдавать кровь, думают, что это опасно. Хорошо бы популярно объяснить как можно большему количеству людей, что это безопасно для доноров и их кровь нужна многим людям. В метро ходят тематические поезда, рассказывая людям об истории футбола, метро, страны. Было бы здорово запустить и новый тематический поезд, посвященный донорству, — сказал Булат Сахибгареев.

Мэру Москвы идея понравилась. Он предложил посвятить поезд не только теме донорства, но и волонтерству, и добрым делам в целом. Глава города отметил, что и сам раньше был донором.