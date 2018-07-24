Ещё
Юбилей на синей линии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юбилей на синей линии 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
55 лет назад, 22 июля 1963 года, начал работу участок Арбатско-Покровской линии от станции «Первомайская» до «Щелковской».
История линии начинается с участка «Площадь Революции» — «Курская», открытого в 1938 году, к которому был подключен участок «Улица Коминтерна» (ныне — «Александровский сад») — «Киевская», который сейчас входит в Филевскую линию. С 1950 по 1961 год восточный радиус линии заканчивался станцией «Первомайская», расположенной в здании электродепо «Измайлово».
— Участок же до «Щелковской» открылся для пассажиров в 1963 году, — рассказывает историк метро Игорь Валов. — Его протяженность составила 1,6 километра. «Щелковская» изначально была облицована кафелем, который при реконструкции заменили на алюминиевый профиль.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин рассказал, что в акции «День без турникетов» приняли участие 10 тысяч человек Более тысячи пар поженятся в день трех восьмерок Сергей Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады до 2,5 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет132
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками81
Россиян лишат желания иметь валюту57
Тяжелобольная Терехова не может говорить8
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест116
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение