Юбилей на синей линии

55 лет назад, 22 июля 1963 года, начал работу участок Арбатско-Покровской линии от станции «Первомайская» до «Щелковской».

История линии начинается с участка «Площадь Революции» — «Курская», открытого в 1938 году, к которому был подключен участок «Улица Коминтерна» (ныне — «Александровский сад») — «Киевская», который сейчас входит в Филевскую линию. С 1950 по 1961 год восточный радиус линии заканчивался станцией «Первомайская», расположенной в здании электродепо «Измайлово».

— Участок же до «Щелковской» открылся для пассажиров в 1963 году, — рассказывает историк метро Игорь Валов. — Его протяженность составила 1,6 километра. «Щелковская» изначально была облицована кафелем, который при реконструкции заменили на алюминиевый профиль.