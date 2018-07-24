Ещё
Киноконцертный зал филармонической музыки получил «прописку» в парке «Зарядье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киноконцертный зал филармонической музыки получил «прописку» в парке «Зарядье» 

РИАМО 32 минуты назад
Фото: РИАМО
Киноконцертный зал филармонической музыки на 1,5 тысячи мест, построенный в столичном парке «Зарядье», передали в управление Московскому концертному залу «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.
«Департамент городского имущества передал Киноконцертный зал филармонической музыки на 1,5 тысячи посадочных мест в управление государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы «Московский концертный зал „Зарядье“. Помещение общей площадью 25,75 тысячи квадратных метров расположено в Центральном административном округе по адресу: улица Варварка, владение 6, строение 4», — отмечается в сообщении.
Многофункциональный концертный комплекс вмещает в себя два зала: большой — на 1560 мест и малый для репетиций и небольших постановок — на 400 мест. Особенностью концертного зала являются его фасад и крыша. Фасад здания вмонтирован в холм, который стал частью открытого амфитеатра на 1,6 тысячи зрителей, а «открытая» часть с Китайгородского проезда — стеклянная, во всю высоту. Сверху здание концертного зала накрыто светопрозрачной конструкцией — «стеклянной корой», под которой находится одна из прогулочных зон парка и большой амфитеатр на 1,6 тысячи мест.
Концертный зал филармонической музыки станет одной из главных достопримечательностей парка «Зарядье».
РИАМО: последние новости
Более 10 тыс москвичей посетили предприятия в рамках акции «День без турникетов» Более 1,1 тыс пар заключат брак 18 августа 2018 года в Москве Три новых станции «салатовой» ветки метро Москвы за 4 месяца приняли 5,5 млн пассажиров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил самолет132
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками81
Россиян лишат желания иметь валюту57
Тяжелобольная Терехова не может говорить8
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест116
Видео
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет Статьи
03:37
Тяжелобольная Терехова не может говорить
Шоу-бизнес
02:57
Заключенного запытали до смерти в разгар скандала с пытками
Происшествия
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение