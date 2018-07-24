Собянин подвел итоги проведения ЧМ-2018 в Москве

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги проведения в столице чемпионата мира по футболу в Москве и отметил слаженную работу всех городских служб в дни первенства. Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэрии столицы по итогам заседания президиума городского правительства.

Матчи чемпионата мира по футболу прошли с 14 июня по 15 июля в 11 городах России

"Москва стала столицей мирового футбола. Город принял 12 матчей, которые прошли на стадионах «Лужники» и "Спартак" , их посетили 760 тыс. человек. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 млн туристов и экскурсантов", — привела пресс-служба слова Собянина.

По его словам, больше всего туристов приезжало из Китая (223 тыс. человек), США (167 тыс. человек), Германии (84 тыс. человек), Нидерландов (62 тыс. человек) и Франции (45 тыс. человек). Многие гости получали необходимую информацию о городе через туристский call-центр, который работал круглосуточно на шести языках (английский, испанский, китайский, немецкий, русский, французский). Сотрудники центра приняли более 5 тыс. запросов. Средняя заполняемость московских гостиниц составила порядка 90%, а в центре города — 99%.

Московский транспорт и волонтеры

Во время чемпионата мира общественный транспорт Москвы бесплатно перевозил аккредитованных ФИФА гостей и участников спортивных соревнований, а также волонтеров и зрителей матчей. Было определено 596 основных и резервных маршрутов движения официальных гостей чемпионата, в том числе 45 регулярных маршрутов наземного городского транспорта. Дополнительно было организовано 8 маршрутов шаттлов между аэропортами, стадионами, площадкой Фестиваля болельщиков и станциями метро. Всего гости чемпионата совершили 5 млн бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы, из них 3,8 млн — на метро и МЦК, 1 млн — на наземном транспорте и 200 тыс. — на электричках и «Аэроэкспрессе».

Впервые в вагонах метро был организован показ матчей. В частности, финальный матч Франция — Хорватия посмотрели более 300 тыс. пассажиров метро.

Собянин напомнил, что в организации ЧМ-2018 принимали участие 5 тыс. городских волонтеров. Они работали на транспорте (1 тыс. 647 человек), Фестивале болельщиков (960 человек) и на туристических маршрутах (387 человек). Кроме того, 360 человек взаимодейстовали со СМИ, 300 волонтеров занимались медицинским обслуживанием, 378 человек организовывали городские мероприятия (378 человек)

Медицинское обслуживание и безопасность

Для медицинского обеспечения ЧМ-2018 в Москве были задействованы 32 стационарных пункта, 57 мобильных бригад, два вертолета санитарной авиации, 68 бригад скорой медицинской помощи, 600 медицинских работников. Для оказания специализированной стационарной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, было задействовано 11 медицинских стационаров.

"За медицинской помощью обратились около 3 тыс. человек, из них более 1 тыс. иностранцев. Сотрудниками служб скорой и экстренной медицинской помощи было проведено около 200 госпитализаций в столичные стационары, где всем пациентам была оказана квалифицированная медицинская помощь", — отметили в пресс-службе мэрии.

С целью обеспечения визуального контроля на различных объектах и территории города были задействованы возможности городской системы видеонаблюдения, камеры которой подключены к Единому центру хранения данных города Москвы (всего — 184 тыс. камер). В частности, в эту систему были интегрированы видеокамеры стадионов «Лужники» и «Спартак», а также видеокамеры Московского метрополитена (224 шт.) и на территории Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах (393 шт.).

За период ЧМ-2018 было досмотрено 6,3 тыс. большегрузных транспортных средств и спецтехники.

Несмотря на особый режим охраны, был обеспечен быстрый и безопасный выход 100% болельщиков со стадионов: из «Лужников» — в течение 14 минут, со «Спартака» — в течение 16 минут.

Культурная программа

Культурная программа ЧМ-2018 включала порядка 50 мероприятий — выставки, фестивали, культурно-массовые мероприятия. Их посетили около 9 млн человек. Было организовано 600 экскурсий на 8 языках по акции «Москва — столица мирового футбола», которые посетили 20 тыс. человек.

Туристам было роздано 1,5 млн туристских карт-схем и путеводителей по Москве.

Во время ЧМ наиболее популярными местами притяжения туристов стали Красная площадь, парк «Зарядье», Никольская и Тверская улицы.