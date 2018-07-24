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Горожан пригласили прогуляться вокруг Пушкинской площади
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Горожан пригласили прогуляться вокруг Пушкинской площади 

Управа Пресненского района города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Жители столицы смогут посетить экскурсию по Пушкинской площади 26 июля.
Во время прогулки им расскажут историю памятника Александру Пушкину, а еще горожане посетят находящиеся рядом переулке.
— Пушкинская площадь и ее окрестности — одни из красивейших мест Москвы, — подчеркнули на официальной странице библиотеки №10 в социальных сетях.
Чтобы присоединиться к экскурсии, нужно зарегистрироваться по телефону: 8 (495) 629 01 31.
Начало в 19:00. Желающих соберут по адресу: Страстной бульвар, дом 8, строение 2.
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