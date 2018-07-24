Горожан пригласили прогуляться вокруг Пушкинской площади

Жители столицы смогут посетить экскурсию по Пушкинской площади 26 июля.

Во время прогулки им расскажут историю памятника Александру Пушкину, а еще горожане посетят находящиеся рядом переулке.

— Пушкинская площадь и ее окрестности — одни из красивейших мест Москвы , — подчеркнули на официальной странице библиотеки №10 в социальных сетях.

Чтобы присоединиться к экскурсии, нужно зарегистрироваться по телефону: 8 (495) 629 01 31.

Начало в 19:00. Желающих соберут по адресу: Страстной бульвар, дом 8, строение 2.