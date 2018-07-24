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Открытые уроки скандинавской ходьбы стартовали рядом со станцией метро «Динамо»
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Открытые уроки скандинавской ходьбы стартовали рядом со станцией метро «Динамо» 

Управа района Савеловский города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
На Московской аллее, которая пролегает вдоль Ленинградского проспекта вблизи станции метро «Динамо», каждую среду проходят занятия по скандинавской ходьбе.
Их проводит тренер Валентин Кобец. Об этом рассказали в администрации ТЦСО «Беговой». Принять участие в бесплатных занятиях приглашают пенсионеров — участников проекта «Московское долголетие».
— Пенсионеры могут заняться скандинавской ходьбой в любое время, присоединившись к проекту «Московское долголетие». Интересно будет всем: и тем, кто ходит быстро, и совсем новичкам, — поделился представитель администрации.
Напомним, участие в проекте «Московское долголетие» является бесплатным. Проект рассчитан на горожан пенсионного возраста — женщин от 55 и мужчин от 60 лет. Для того чтобы присоединиться к занятиям, нужно подать заявку в районном центре соцобслуживания. Телефон для справок: 8 (499) 760-73-16. (мю)
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