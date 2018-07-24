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«Союзмультфильм» получит налоговые льготы от Москвы
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«Союзмультфильм» получит налоговые льготы от Москвы 

Ведомости 4 часа назад
Фото: кадр из мультфильма
Киностудия «Союзмультфильм» получила статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы, что даст ей возможность пользоваться городскими налоговыми льготами. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Ранее президент Владимир Путин поручил создать на базе киностудии анимационный технопарк «Дом российской анимации». Новый статус позволит предприятию снизить налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%, говорится в сообщении. Киностудия получит льготы по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль.
«Союзмультфильм» сможет направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка, отмечает пресс-служба мэра. Технопарк будет оснащен профильным оборудованием и программным обеспечением, которым смогут пользоваться все его резиденты. Ими станут независимые анимационные студии.
Согласно проекту, на базе «Союзмультфильма» будет выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год.
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