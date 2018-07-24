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Проезд в электричках между Крюково и Тверью подорожает с 1 августа
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Проезд в электричках между Крюково и Тверью подорожает с 1 августа 

Савелки 48 минут назад
Фото: Савелки
В Тверской области с начала августа устанавливаются новые тарифы на проезд в пригородных поездах. Так, стоимость разового билета от Зеленограда до Твери в обычной электричке вырастет с 277 до 282 рублей, на «Ласточке» — с 355 до 380 рублей.
На популярном у зеленоградцев маршруте Крюково-Завидово билет подорожает на один рубль, а если воспользоваться «Ласточкой», то на пять рублей. За проезд на электричке до станции «Редкино» придется выложить дополнительные два рубля, на «Ласточке» — целых десять рублей.
Проезд для горожан, имеющих дачи в Конаковском мхе, станет дороже на рубль и пять рублей, соответственно. До Конаково разовый билет на электричку составит 208 рублей, вместо сегодняшних 206, на скоростной поезд — 325 вместо 320.
Стоимость проезда по территории Московской области останется прежней. А для столичных пенсионеров с 1 августа проезд на железной дороге по Подмосковью вообще станет бесплатным.
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