Проезд в электричках между Крюково и Тверью подорожает с 1 августа

Тверской области с начала августа устанавливаются новые тарифы на проезд в пригородных поездах. Так, стоимость разового билета от Зеленограда до Твери в обычной электричке вырастет с 277 до 282 рублей, на «Ласточке» — с 355 до 380 рублей.

На популярном у зеленоградцев маршруте Крюково-Завидово билет подорожает на один рубль, а если воспользоваться «Ласточкой», то на пять рублей. За проезд на электричке до станции «Редкино» придется выложить дополнительные два рубля, на «Ласточке» — целых десять рублей.

Проезд для горожан, имеющих дачи в Конаковском мхе, станет дороже на рубль и пять рублей, соответственно. До Конаково разовый билет на электричку составит 208 рублей, вместо сегодняшних 206, на скоростной поезд — 325 вместо 320.