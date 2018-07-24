Пассажиры станции метро «Отрадное» смогут купить карты «Тройка» с изображением амурского тигра

Транспортные карты «Тройка» с изображением национального достояния — амурского тигра — можно будет приобрести в столичной подземке, в том числе на станции «Отрадное». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, такие карты поступят в продажу 29 июля.

«Выпуск карт приурочен к Международному дню тигра и пятилетию с момента основания центра «Амурский тигр», который изучает и сохраняет популяцию этого редкого хищника. На лицевой стороне карты нарисован затаившийся в траве амурский тигр. На оборотной стороне изображены черно-оранжевые полосы — характерный окрас представителя семейства кошачьих, находящегося на грани исчезновения», — говорится в сообщении.

Напомним, Международный день тигра учрежден в 2010 г. и с тех пор отмечается 29 июля. А в московском метро даже был запущен тематический поезд, украшенный яркими фотографиями тигров. (ак)