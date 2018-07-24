Сергей Собянин: Москва стала столицей мирового футбола

Во время чемпионата мира по футболу в Москву приехали около 4,5 миллиона туристов. Столица приняла 12 игр: в «Лужниках» состоялось семь матчей (в том числе матч открытия и финал), на стадионе «Спартак» — пять. Их посетили 760 тысяч человек. Об этом на заседании Президиума Правительства Москвы доложил руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев

Больше всего болельщиков приехали из Китая (223 тысячи), США (167 тысяч), Германии (84 тысячи), Нидерландов (62 тысячи) и Франции (45 тысяч). Круглосуточно для иностранных гостей работал туристический кол-центр. Его сотрудники говорили на шести языках: английском, испанском, китайском, немецком, русском, французском. За время чемпионата там приняли более пяти тысяч запросов.

Средняя заполняемость московских гостиниц составила порядка 90 процентов, а в центре города — 99 процентов. После чемпионата многие туристы решили остаться в Москве подольше. Чаще всех такое решение принимали австралийцы (среднее время проживания в городе — 15,8 дня), аргентинцы (13,2 дня), мексиканцы (13,2 дня), испанцы (10,6 дня) и египтяне (10,3 дня).

Как работал транспорт

Городской общественный транспорт бесплатно перевозил аккредитованных ФИФА гостей и участников соревнования, а также волонтеров и зрителей. Всего действовали 596 основных и резервных маршрутов движения официальных гостей чемпионата, в том числе 45 регулярных маршрутов наземного транспорта. Также организовали восемь дополнительных маршрутов между аэропортами, стадионами, площадкой фестиваля болельщиков и станциями метро. Для того чтобы обслуживать объекты чемпионата, аккредитовали 33 таксомоторные компании с автопарком свыше 4,8 тысячи машин.

Пять миллионов поездок и сомбреро в подарок: транспортный комплекс подводит итоги ЧМ Всего гости бесплатно проехали на общественном транспорте пять миллионов раз: они совершили 3,8 миллиона поездок на метро и МЦК, один миллион — на наземном транспорте и 200 тысяч — на электричках и аэроэкспрессе.

Кроме того, матчи показывали прямо в вагонах метро. Финальный матч Франция — Хорватия посмотрели более 300 тысяч пассажиров.

Где трудились волонтеры

Пять тысяч городских волонтеров участвовали в организации чемпионата. 1647 человек работали на транспорте, 300 человек — на «Последней миле», 960 человек — на фестивале болельщиков ФИФА и 387 — на туристических маршрутах.

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Кроме того, 360 волонтеров работали со СМИ, 300 занимались медицинским обслуживанием, 378 — организацией городских мероприятий, 470 и 198 человек соответственно работали в информационных и аккредитационном центрах.

Телетрансляции и пресс-центр

Международный вещательный центр, организованный в «Крокус Экспо», занимался трансляциями матчей. Там работали около 3,5 тысячи человек. Общий охват аудитории — порядка четырех миллиардов человек по всему миру. Финал чемпионата мира посмотрели более одного миллиарда зрителей.

Городской пресс-центр для журналистов, не получивших аккредитацию ФИФА, находился в помещении Колонного зала Дома союзов на Большой Дмитровке. Его услугами воспользовались 3,7 тысячи журналистов, из них 1,6 тысячи — из иностранных СМИ.

Здесь провели больше 40 пресс-конференций, 15 культурно-развлекательных мероприятий. Более 150 журналистов посетили бесплатные экскурсии на двухэтажных автобусах по городу и речных теплоходах по Москве-реке.

Как оказывали медицинскую помощь

Во время чемпионата работали 32 стационарных пункта, 57 мобильных бригад, два вертолета санитарной авиации, 68 бригад скорой медицинской помощи, 600 медицинских работников. Задействовали 11 стационаров, где могли оказать в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь.

К медикам обратились около трех тысяч человек, из них более одной тысячи — иностранцы. Было порядка 200 госпитализаций в стационары.

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Диспетчеры, говорящие на английском языке, приняли около 500 обращений от иностранных гостей. Переводчики скорой могли общаться на испанском, французском и китайском языках.

Три секунды — это среднее время, за которое отвечали на вызовы диспетчеры Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. А среднее время прибытия скорой в дни спортивных мероприятий составило всего 11,7 минуты.

Фестиваль болельщиков ФИФА и развлекательная программа

В дни матчей работала площадка фестиваля болельщиков ФИФА на Воробьевых горах. Футбол здесь показывали на одном большом экране (16 на 9 метров) и девяти дополнительных (8 на 4,5 метра).

Бразилии, Аргентины, Эквадора, Перу. На фестивале побывали 1,9 миллиона болельщиков, это примерно 80 тысяч человек в день. Больше всего болельщиков было из Мексики

Между матчами была организована развлекательная программа: выступили 120 артистов и 45 диджеев.

Дополнительную площадку сделали у стадиона «Спартак», когда сборная России играла с командой Хорватии. Матч на восьми экранах (семь на четыре метра) посмотрели порядка 65 тысяч человек.

Парк футбола на Красной площади действовал с 21 июня по 15 июля. Его гостями ежедневно становились около 35 тысяч человек. Там прошли 300 матчей и 200 мастер-классов для детей.

На ВДНХ, в парке «Красная Пресня», парке Победы на Поклонной горе, саду имени Баумана можно было сходить на футбольные аттракционы. Их посещали примерно по шесть тысяч человек каждый день. Популярностью пользовались настольный футбол, футбольный бильярд, текбол (сочетание футбола и настольного тенниса), флэтбол и футбольный дартс.

Всего во время чемпионата прошло около 50 мероприятий, среди них выставки, фестивали, культурно-массовые мероприятия. На них сходили порядка девяти миллионов человек. В акцию «Москва — столица мирового футбола» вошли 600 экскурсий на восьми языках. Их посетили 20 тысяч человек.

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Гостям раздали 1,5 миллиона туристических карт-схем и путеводителей по городу. Самыми популярными местами у туристов были Красная площадь, парк «Зарядье», Никольская и Тверская улицы.

Как обеспечивали безопасность

Обеспечивать безопасность помогала городская система видеонаблюдения, камеры которой подключены к единому центру хранения данных города Москвы. Всего задействовали 184 тысячи камер. В эту систему интегрировали 3150 камер «Лужников», 521 камеру «Спартака», 224 камеры подземки. На территории фестиваля болельщиков работало 393 камеры.

За время мундиаля досмотрели 6,3 тысячи большегрузов и спецтехники. После матчей из «Лужников» болельщики уходили в течение 14 минут, со стадиона «Спартак» — 16 минут.