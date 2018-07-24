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Киноконцертный зал филармонической музыки передан в управление парка «Зарядье»
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Киноконцертный зал филармонической музыки передан в управление парка «Зарядье» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Такое решение принял департамент городского имущества, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в ведении ГБУ культуры города Москвы «Московский концертный зал „Зарядье“ теперь находится киноконцертный зал филармонической музыки, рассчитанный на 1,5 тысячи мест. Общая площадь зала, расположенного на улице Варварка в центре столицы, достигает 25,75 тысячи квадратных метров.
Как напомнили в ведомстве, концертный комплекс „Зарядье“ вмещает два зала: большой — на 1,56 тысячи мест, а также малый — на 400 мест, который предназначен для проведения репетиций и небольших постановок.
Представители департамента отметили, что особенностями архитектурного решения зала стали его открытый фасад и крыша — уникальная светопрозрачная конструкция, которую называют „стеклянной корой“. В ведомстве также выразили уверенность, что концертный зал филармонической музыки будет одной из самых ярких достопримечательностей парка.
11 июля Сергей Собянин объявил о завершении строительства концертного зала в парке „Зарядье“. В ходе посещения площадки он отметил, что зал планируют открыть 8 сентября, что станет подарком москвичам ко Дню города. Хотя официально музыкальная площадка заработает в начале сентября, приобрести билеты на концерты можно уже сейчас.
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