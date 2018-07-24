Киноконцертный зал филармонической музыки передан в управление парка «Зарядье»

Такое решение принял департамент городского имущества, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Уточняется, что в ведении ГБУ культуры города Москвы «Московский концертный зал „Зарядье“ теперь находится киноконцертный зал филармонической музыки, рассчитанный на 1,5 тысячи мест. Общая площадь зала, расположенного на улице Варварка в центре столицы, достигает 25,75 тысячи квадратных метров.

Как напомнили в ведомстве, концертный комплекс „Зарядье“ вмещает два зала: большой — на 1,56 тысячи мест, а также малый — на 400 мест, который предназначен для проведения репетиций и небольших постановок.

Представители департамента отметили, что особенностями архитектурного решения зала стали его открытый фасад и крыша — уникальная светопрозрачная конструкция, которую называют „стеклянной корой“. В ведомстве также выразили уверенность, что концертный зал филармонической музыки будет одной из самых ярких достопримечательностей парка.