Движение по двум переулкам стало двусторонним

Движение по двум переулкам в центре Москвы стало двусторонним

Движение по Архангельскому и Потаповскому переулкам в Басманном районе Москвы стало двусторонним. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центра организация дорожного движения (ЦОДД) при правительстве Москвы

"В связи с работами по благоустройству в Басманном районе введена временная схема движения на двух улицах. С сегодняшнего дня Архангельский и Потаповский переулки стали двусторонними. Эта позволит облегчить движение в районе на период строительных работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет ограничена парковка на этих переулках.