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Движение по двум переулкам стало двусторонним
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Движение по двум переулкам в центре Москвы стало двусторонним 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
Движение по Архангельскому и Потаповскому переулкам в Басманном районе Москвы стало двусторонним. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центра организация дорожного движения (ЦОДД) при правительстве Москвы.
"В связи с работами по благоустройству в Басманном районе введена временная схема движения на двух улицах. С сегодняшнего дня Архангельский и Потаповский переулки стали двусторонними. Эта позволит облегчить движение в районе на период строительных работ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что также будет ограничена парковка на этих переулках.
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