Часть улиц в центре Москвы перекроют в связи с празднованием Дня крещения Руси

Движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в центре Москвы в связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, передает РИА Новости.

«С 7.00 до 13.00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 8.00 до 13.00 нельзя будет проехать по улице Волхонка на участке от улицы Ленивка до Боровицкой площади. С 11.30 до 13.00 ограничат проезд по Большому Каменному мосту и улице Знаменка», — говорится в сообщении.

Также с 8.00 до 11.30 будет перекрыта крайняя правая полоса на участке Боровицкой площади от Знаменки до Большого Каменного моста.

Ранее глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил агентству, что праздник 1030-летия крещения Руси отметят почти во всех храмах Русской православной церкви, а одним из центров торжеств станет Соборная площадь Кремля, где впервые в новейшей истории России совершат литургию. После ее окончания будет совершен молебен князю Владимиру и крестный ход к его памятнику на Боровицкой площади.