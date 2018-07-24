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Москва подписала меморандум с французской компанией по утилизации отходов от реновации
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Москва подписала меморандум с французской компанией по утилизации отходов от реновации 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Москвы и одна из крупнейших во Франции энергетических компаний Suez в рамках завершившегося в парке «Зарядье» 22 июля Московского урбанистического форума (Moscow Urban Forum) заключили меморандум о намерениях по совместной утилизации отходов при реализации программы реновации в российской столице. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"В рамках Урбанфорума нас был подписан меморандум о намерениях с французской компанией Suez. Мы договорились о том, что они помогут нам в разработке программного продукта по управлению системой отходов при программе реновации. Мы понимаем, что в течение ближайших двух-трех лет у нас появится достаточно большой объем материалов для утилизации от сноса домов. У нас этой проблемы нет в Москве, но все-таки мы сами видели, как это работает в Европе, мировой опыт, который сегодня существует, мы считаем полезным", — сказал он.
О реновации
Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации». Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тысяч домов, в основном пятиэтажные хрущевки — это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.
Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. По данным стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого.
Вся программа реновации продлится около 10-15 лет, до 2028-2033 гг.
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