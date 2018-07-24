Владимир Жидкин: Главный вектор развития Новой Москвы — создание комфортной среды обитания

Фото: Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин

Объем ввода жилой недвижимости в Троицком и Новомосковском административных округах за первое полугодие 2018 года составил более 406 тысяч квадратных метров. Такую информацию 24 июля сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва»

Эти показатели превышают данные за январь — июнь 2017 года на 36,3 процента.

Руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что основным параметром улучшения качества жизни в ТиНАО является создание комфортной среды обитания для молодых семей и подрастающего поколения. Такое распоряжение поступило от мэра Москвы Сергей Собянина.

На сайте АГН добавили, что в течение ближайших десяти лет на территории Новой Москвы планируют построить 18 миллионов квадратных метров жилья.