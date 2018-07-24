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Мэр Красноярска прогулялся с известным блогером Ильей Варламовым по городу
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Мэр Красноярска прогулялся с известным блогером Ильей Варламовым по городу 

АиФ Красноярск 30 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Сегодня, 24 июля, глава Красноярска Сергей Еремин встретился с блогером-урбанистом Ильей Варламовым и прогулялся с ним по городу в рамках проекта «Прогулки с мэром». Информация об этом появилась на странице администрации краевого центра в социальной сети.
Маршрут заранее не обговаривался. Но, как стало известно журналистам, мэр и блогер побывали на центральных улицах и проехались в городском автобусе.
Напомним, что два месяца назад Варламов объявил о своем новом проекте «Прогулки с мэром». Сергей Еремин первым согласился в нем принять участие и пригласил блогера-общественника в Красноярск.
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