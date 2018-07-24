Программа Московского урбанистического форума привлекла 7 тыс. участников из 68 стран

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Деловая программа завершившегося в столичном парке «Зарядье» 22 июля Московского урбанистического форума привлекла 7 тыс. участников из 68 стран, что сделало форум самым посещаемым и представительным за всю его историю. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин

"В этом году было более 7 тыс. участников. Мы даже были вынуждены ограничивать их количество, потому что зал «Зарядье» может принять одновременно до 4 тыс. человек. Это говорит о том, что интерес к форуму был большой", — сказал он.

По его словам, на площадках форума прошло 87 мероприятий. В них приняли участие 38 правительственных делегаций, в том числе четыре зарубежные и две делегации с руководителями регионов РФ . Хуснуллин отметил, что форум стал «самым представительным и продолжительным за всю историю проведения форума».

Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие прошло с 17 по 22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 году парке «Зарядье».