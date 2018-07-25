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В метро выпустили 50 тысяч «Троек», посвященных благотворительному концерту «7 жизней»
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В метро выпустили 50 тысяч «Троек», посвященных благотворительному концерту «7 жизней» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В кассы метро поступило 50 тысяч карт «Тройка» и 300 билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя столичной подземки.
На проездных желтого цвета изображена артисты, организовавшие концерт, и участники мероприятия. Отмечается, что всего выпустили по 13 видов праздничных проездных.
Ранее в кассы метрополитена поступило пять тысяч билетов «Единый» в честь концерта.
В благотворительном концерте «7 жизней» примут участие известные артисты, музыканты и блогеры. Сред них Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah.
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