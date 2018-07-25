В метро выпустили 50 тысяч «Троек», посвященных благотворительному концерту «7 жизней» 

В кассы метро поступило 50 тысяч карт «Тройка» и 300 билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя столичной подземки.
На проездных желтого цвета изображена артисты, организовавшие концерт, и участники мероприятия. Отмечается, что всего выпустили по 13 видов праздничных проездных.
Ранее в кассы метрополитена поступило пять тысяч билетов «Единый» в честь концерта.
В благотворительном концерте «7 жизней» примут участие известные артисты, музыканты и блогеры. Сред них Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah.