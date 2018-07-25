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Стало известно, когда запустят участок дороги Солнцево-Бутово-Видное
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Стало известно, когда запустят участок дороги Солнцево-Бутово-Видное 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
Осенью запускаем соединение между Киевским и Калужским шоссе — в южной части города, на новых территориях. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Один из участков, входящих в состав новой трассы Солнцево-Бутово-Видное, планируется запустить осенью 2018 года.
А. Бочкарёв также добавил, что в створе магистрали строят участок Сокольнической линии метро от «Саларьево» до «Коммунарки». Четыре новые станции, которые соединят Саларьево с Коммунаркой и Столбово, появятся до конца текущего года.
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