На ВДНХ заработали легендарные фонтаны

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter сообщил, что все работы по реставрации и восстановлению фонтана «Золотой колос» на ВДНХ завершены.
Молодое поколение никогда не видело это фантастическое зрелище: как бьет вода из "Золотого колоса". После тридцатилетнего перерыва легендарный фонтан вновь украшает запрудную зону
«После 30-летнего перерыва легендарный фонтан вновь стал украшением запрудной зоны ВДНХ. Для этого потребовалось 6 месяцев кропотливой реставрации. Это — не новодел, а реальная научная реставрация. 5 тонн золотой и 3,5 тонны цветной смальты», — написал столичный градоначальник.