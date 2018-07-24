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На ВДНХ заработали легендарные фонтаны
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После тридцатилетнего перерыва фонтан «Золотой колос» вновь украшает запрудную зону — Собянин 

Москва меняется 1 час назад
Фото: twitter.com/MosSobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter сообщил, что все работы по реставрации и восстановлению фонтана «Золотой колос» на ВДНХ завершены.
Молодое поколение никогда не видело это фантастическое зрелище: как бьет вода из "Золотого колоса". После тридцатилетнего перерыва легендарный фонтан вновь украшает запрудную зону
«После 30-летнего перерыва легендарный фонтан вновь стал украшением запрудной зоны ВДНХ. Для этого потребовалось 6 месяцев кропотливой реставрации. Это — не новодел, а реальная научная реставрация. 5 тонн золотой и 3,5 тонны цветной смальты», — написал столичный градоначальник.
Москва меняется: последние новости
В рамках акции «День без турникетов» предприятия посетили более 10 тысяч москвичей Сергей Собянин спросил у москвичей, какие мероприятия провести на День города На ВДНХ продолжается реставрация павильона «Главтабак»
Комментарии  Ещё 2 источника 
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