На ВДНХ заработали легендарные фонтаны

После тридцатилетнего перерыва фонтан «Золотой колос» вновь украшает запрудную зону — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге Twitter сообщил, что все работы по реставрации и восстановлению фонтана «Золотой колос» на ВДНХ завершены.

Молодое поколение никогда не видело это фантастическое зрелище: как бьет вода из "Золотого колоса". После тридцатилетнего перерыва легендарный фонтан вновь украшает запрудную зону