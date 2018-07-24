На ВДНХ практически завершили реконструкцию павильона «Казахстан»

"Павильон " Казахстан " выглядел как одна металлическая стена, никакого стеклянного купола не было. Сейчас мы вернули историческую справедливость, и павильон начинает выглядеть так, как его задумали в свое время архитекторы", — рассказал мэр в опубликованном в блоге видео.

Собянин добавил, что специалисты в ходе реставрационных работ полностью заменили инженерные системы фонтанов, расположенных на территории ВДНХ. В дальнейшем планируется провести научную реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Как сообщал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов , масштабная реконструкция павильонов центральной аллеи на ВДНХ в Москве завершится летом текущего года.

Павильон «Казахстан»

Первое деревянное строение на месте павильона «Казахстан» появилось в 1937 году по проекту архитектора Ф. П. Костенко. После Великой Отечественной войны павильон Казахской ССР решили заменить на новый. Реализация проекта завершилась к 1954 году.

Павильон реконструировали в 1966-1967 годах. Высоту увеличили за счет пристройки, которая заменила купол, а со стороны заднего фасада добавили новый объем. В 1990-е павильон занимали магазины, кафе и офисы. Практические работы по реконструкции «Казахстана» начались в августе 2017 года.

В июне на воссозданный на павильоне купол вернули 9-метровый шпиль, украшенный штандартом с изображением цветочных элементов и колосьев и увенчанный пятиконечной звездой. Также в ходе реставрации «Казахстана» были восстановлены части утраченных исторических барельефов на тему земледелия республики (работы скульптора Х. Н. Аскар-Сарыджа).

Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов»