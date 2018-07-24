На ВДНХ практически завершили реконструкцию павильона «Казахстан» 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Реконструкция павильона «Казахстан» на ВДНХ практически завершена, написал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своем персональном блоге.
"Павильон "Казахстан" выглядел как одна металлическая стена, никакого стеклянного купола не было. Сейчас мы вернули историческую справедливость, и павильон начинает выглядеть так, как его задумали в свое время архитекторы", — рассказал мэр в опубликованном в блоге видео.
Собянин добавил, что специалисты в ходе реставрационных работ полностью заменили инженерные системы фонтанов, расположенных на территории ВДНХ. В дальнейшем планируется провести научную реставрацию фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».
Как сообщал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, масштабная реконструкция павильонов центральной аллеи на ВДНХ в Москве завершится летом текущего года.
Павильон «Казахстан»
Первое деревянное строение на месте павильона «Казахстан» появилось в 1937 году по проекту архитектора Ф. П. Костенко. После Великой Отечественной войны павильон Казахской ССР решили заменить на новый. Реализация проекта завершилась к 1954 году.
Павильон реконструировали в 1966-1967 годах. Высоту увеличили за счет пристройки, которая заменила купол, а со стороны заднего фасада добавили новый объем. В 1990-е павильон занимали магазины, кафе и офисы. Практические работы по реконструкции «Казахстана» начались в августе 2017 года.
В июне на воссозданный на павильоне купол вернули 9-метровый шпиль, украшенный штандартом с изображением цветочных элементов и колосьев и увенчанный пятиконечной звездой. Также в ходе реставрации «Казахстана» были восстановлены части утраченных исторических барельефов на тему земледелия республики (работы скульптора Х. Н. Аскар-Сарыджа).
Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов»
Фонтан «Каменный цветок» создали в 1954 году архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин, это второй по значению фонтан на ВДНХ после «Дружбы народов». Центральная композиция фонтана решена в виде распускающегося цветка, который создан из больших бетонных плит, облицованных мозаикой из смальты. Образ — это отсылка к цветку из «Уральских сказок» Павла Бажова.