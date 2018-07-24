В Москве ограничат передвижение из-за празднования 1030-летия Крещения Руси

"В связи с проведением 28 июля 2018 года торжественных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет", — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день Московский Кремль в период с 9.30 до 14.00 для допуска посетителей будет закрыт.