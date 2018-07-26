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В Мукомольном проезде в Москве с четверга ограничат движение
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В Мукомольном проезде в Москве с четверга ограничат движение 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На участке Мукомольного проезда в центре Москвы из-за подключения инженерных сетей с четверга ограничат движение, ограничения продлятся до ноября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры столицы.
«Ограничение движения в Мукомольном проезде в связи с подключением инженерных сетей. Участок: Мукомольный проезд в районе дома 5, корпус 1», — отмечается в сообщении.
Ограничения вводятся с 26 июля и будут действовать до 30 октября. При этом движение по одной полосе будет ограничено в круглосуточном режиме.
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