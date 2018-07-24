Движение ограничат на участке Мукомольного проезда с 26 июля по 30 октября из-за инженерных работ

«Движение ограничат с 26 июля по 30 октября на участке Мукомольного проезда в районе д. 5, корп. 1», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение движения на этом участке вводится в связи с проведением работ по подключению инженерных сетей.