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Движение ограничат на участке Мукомольного проезда с 26 июля по 30 октября из-за инженерных работ
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Движение ограничат на участке Мукомольного проезда с 26 июля по 30 октября из-за инженерных работ 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
«Движение ограничат с 26 июля по 30 октября на участке Мукомольного проезда в районе д. 5, корп. 1», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничение движения на этом участке вводится в связи с проведением работ по подключению инженерных сетей.
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