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Движение на улице Сабурова в Ижевске закроют на двое суток
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Движение на улице Сабурова в Ижевске закроют на двое суток 

ИА «Сусанин» 57 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Движение на улице Сабурова в Ижевске закроют на двое суток. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.
«В связи с проведением ремонтных работ магистральной тепловой сети временно ограничивается движение транспортных средств по улице Сабурова напротив дома № 31а по улице Барышникова», — отмечается в сообщении городских властей.
Ограничение будет действовать с полуночи 11 августа до 22:00 12 августа и коснется и пассажирского транспорта. Автобусы перенаправят на улицу Автозаводскую.
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