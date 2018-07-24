Движение на улице Сабурова в Ижевске закроют на двое суток

Ижевск. Удмуртия . Движение на улице Сабурова в Ижевске закроют на двое суток. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«В связи с проведением ремонтных работ магистральной тепловой сети временно ограничивается движение транспортных средств по улице Сабурова напротив дома № 31а по улице Барышникова», — отмечается в сообщении городских властей.

Ограничение будет действовать с полуночи 11 августа до 22:00 12 августа и коснется и пассажирского транспорта. Автобусы перенаправят на улицу Автозаводскую.