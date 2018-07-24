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Большая спортивная зона появится в Печатниках
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В Печатниках началось благоустройство зоны технических видов спорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Комплексное благоустройство зоны технических видов спорта стартовало в московских Печатниках, сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков во вторник.
"Зона технических видов спорта появится в Печатниках. На территории площадью 27 гектаров, удаленной от жилых кварталов, разместят трассы для занятий экстремальными видами спорта", — сказал он.
На данный момент ведется обустройство дорожно-тропиночной сети вдоль набережной, подготовка оснований трассы для дрифта и плоскостной парковки, монтаж коммуникаций под торшерное освещение.
"Проект спортивных и развлекательных зон подготовили по итогам общественных обсуждений с участием жителей, представителей местных органов управления и спортивных ассоциаций", — добавил Бирюков.
Также, по его словам, планируется создать четыре кольцевые трассы. Трассу протяженностью 1 тысяча метров для картинга, трек длиной 350 метров — для велосипедного кросса, для мотоциклетного кросса — трассу протяженностью 1880 метров и многофункциональную трассу длиной 1 тысяча метров.
"Для безопасности все трассы огородят, при этом будет обеспечен проезд для экстренной медицинской техники. В каждой зоне откроются пункты проката с раздевалками и всем необходимым спортивным инвентарем. Также будет оборудован скейтпарк", — пояснил заммэра.
Для любителей более спокойного отдыха обустроят дорожки для бега, скандинавской ходьбы и велосипедных прогулок общей протяженностью 1,8 километра, которые в зимний период используют как лыжные трассы. Набережную Москвы-реки протяженностью 750 метров благоустроят и оборудуют лестничными спусками к воде.
По словам Бирюкова, в парке установят системы видеонаблюдения и радиооповещения. Также на территории разместят досуговый центр, медпункт и площадку для экстренной посадки вертолетов МЧС.
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