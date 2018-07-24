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Когда откроют движение по Театральной площади Ростова-на-Дону?
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Когда откроют движение по Театральной площади Ростова-на-Дону? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Движение на Театральной площади в Ростове-на-Дону будет возобновлено не раньше 15 августа.
«По информации департамента транспорта, с 13 мая по 15 августа предусмотрено ограничение движения транспортных средств на Театральной площади, а также на проспекте Театральном на участке от Социалистической до Большой Садовой и на улице Советской от Каяни до Краснофлотского», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ранее власти обещали открыть центральную площадь города к 21 июля, но сейчас сроки сместились — скорее всего, из-за работ по демонтажу фан-зоны, которая была здесь обустроена в рамках проведения мундиаля.
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