Когда откроют движение по Театральной площади Ростова-на-Дону?

Движение на Театральной площади в Ростове-на-Дону будет возобновлено не раньше 15 августа.

«По информации департамента транспорта, с 13 мая по 15 августа предусмотрено ограничение движения транспортных средств на Театральной площади, а также на проспекте Театральном на участке от Социалистической до Большой Садовой и на улице Советской от Каяни до Краснофлотского», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее власти обещали открыть центральную площадь города к 21 июля, но сейчас сроки сместились — скорее всего, из-за работ по демонтажу фан-зоны, которая была здесь обустроена в рамках проведения мундиаля.