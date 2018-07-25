Движение будут ограничивать на трех участках дорожной сети Ростова-на-Дону 

Как сообщает городской департамент автодорог, с 15 августа до 30 сентября для транспорта закроют участок переулка Соборного между улицами Тургеневской и Ульяновской.
На это же время будет ограничено движение по северной стороне улицы Максима Горького на участке между переулками Газетным и Семашко.
Кроме того, с 25 августа до 30 сентября планируется перекрыть движение на участке улицы Петровской от улицы Журавлева до переулка Крепостного.
В сообщении поясняется, что ограничения связаны с модернизацией теплотрасс.