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Движение будут ограничивать на трех участках дорожной сети Ростова-на-Дону
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Движение будут ограничивать на трех участках дорожной сети Ростова-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, с 15 августа до 30 сентября для транспорта закроют участок переулка Соборного между улицами Тургеневской и Ульяновской.
На это же время будет ограничено движение по северной стороне улицы Максима Горького на участке между переулками Газетным и Семашко.
Кроме того, с 25 августа до 30 сентября планируется перекрыть движение на участке улицы Петровской от улицы Журавлева до переулка Крепостного.
В сообщении поясняется, что ограничения связаны с модернизацией теплотрасс.
АиФ Ростов: последние новости
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