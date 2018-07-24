Движение ограничат на участке Пожарского пер. с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября

Движение ограничат на участке Пожарского пер. в центре Москвы с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября 2018 г. из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничат с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября на участке Пожарского пер. от вл. 5А до пересечения с Курсовым пер. из-за работ на инженерных сетях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по той же причине с 21 по 30 октября движение будет ограничено на участке Курсового пер. в районе д. 17, стр. 1.