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Движение ограничат на участке Пожарского пер. с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября
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Движение ограничат на участке Пожарского пер. с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение ограничат на участке Пожарского пер. в центре Москвы с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября 2018 г. из-за инженерных работ, сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.
«Движение ограничат с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября на участке Пожарского пер. от вл. 5А до пересечения с Курсовым пер. из-за работ на инженерных сетях», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по той же причине с 21 по 30 октября движение будет ограничено на участке Курсового пер. в районе д. 17, стр. 1.
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