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Движение на нескольких улицах ограничат
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Пожарский переулок и улица Зорге: где еще ограничат движение транспорта 

Mos.ru 2 часа назад
Фото: Mos.ru
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.
С 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября будет ограничено движение по одной полосе в Пожарском переулке от владения 5а до пересечения с Курсовым переулком. Изменения вводятся из-за работ на инженерных сетях. А с 21 по 30 октября движение ограничат в Курсовом переулке в районе дома 17, строения 1.
С 26 июля по 30 октября из-за подключения инженерных сетей для автомобилистов перекроют движение в Мукомольном проезде в районе дома 5, корпуса 1.
С 30 июля по 31 августа в связи с реконструкций инженерных сетей нельзя будет проехать по улице Зорге от дома 17, строения 2, а также в районе дома 19.
Транспортный комплекс просит автомобилистов быть внимательными и заранее планировать маршрут.
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