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В ГИБДД согласовали новую остановку в Крутых Ключах
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В ГИБДД согласовали новую остановку в Крутых Ключах 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Сейчас здесь располагается отстойник общественного транспорта
В ГИБДД согласовали новую схему организации движения по улице Мира в микрорайоне «Кошелев-проект». Здесь появится новая остановка общественного транспорта, прилегающая к дому № 45. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.
— Схема по улице Мира с учетом новой остановки уже получила положительное решение в ГИБДД. Ее направили на реализацию коллегам в департамент городского хозяйства и экологии Самары, — рассказали в департаменте транспорта.
Однако сами сроки установки нового павильона пока что не оглашаются.
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