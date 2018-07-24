В ГИБДД согласовали новую остановку в Крутых Ключах

Сейчас здесь располагается отстойник общественного транспорта

ГИБДД согласовали новую схему организации движения по улице Мира в микрорайоне «Кошелев-проект». Здесь появится новая остановка общественного транспорта, прилегающая к дому № 45. Об этом сообщили в департаменте транспорта Самары.

— Схема по улице Мира с учетом новой остановки уже получила положительное решение в ГИБДД. Ее направили на реализацию коллегам в департамент городского хозяйства и экологии Самары , — рассказали в департаменте транспорта.

Однако сами сроки установки нового павильона пока что не оглашаются.