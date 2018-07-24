Ещё
В Самаре изменится движение троллейбуса № 15
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

В Самаре изменится движение троллейбуса № 15 

63.ru 41 минуту назад
Фото: 63.ru
Пассажирам необходимо заранее планировать свой маршрут
В среду, 25 июля, в Самаре изменится движение общественного транспорта. Троллейбус № 15 будет объезжать участок дороги, расположенный на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщили в ТТУ Самары.
— Временные неудобства связаны с проведением аварийных работ «Предприятием тепловых сетей». Специалисты планируют починить трубопровод, который находится под проезжей частью на улице Антонова-Овсеенко, — сообщили в самарском трамвайно-троллейбусном управлении.
Движение троллейбусов в город будет осуществляться по улице Антонова-Овсеенко, а обратно они будут возвращаться по Московскому шоссе. На свой привычный маршрут общественный транспорт вернется уже в субботу, 28 июля, когда сотрудники «ПТС» закончат ремонтные работы.
63.ru: последние новости
В ГИБДД согласовали новую остановку в Крутых Ключах В Самарской области следователи выясняют обстоятельства гибели подростка в заброшенных гаражах Вкладчикам лишенного лицензии «Газбанка» выплатят страховку
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал добро на новый мегамост317
Умер советник Путина29
Россиян лишат желания иметь валюту146
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды20
Вскрылись детали смерти подруги Джигурды3
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
05:19
Москвички получили ожоги, выпив магазинной воды
Происшествия
01:20
Россия выслала разведчика в Черное море
Армия
01:01
Лучше война, чем выборы
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение