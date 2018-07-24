В Самаре изменится движение троллейбуса № 15

Пассажирам необходимо заранее планировать свой маршрут

В среду, 25 июля, в Самаре изменится движение общественного транспорта. Троллейбус № 15 будет объезжать участок дороги, расположенный на улице Антонова-Овсеенко. Об этом сообщили в ТТУ Самары.

— Временные неудобства связаны с проведением аварийных работ «Предприятием тепловых сетей». Специалисты планируют починить трубопровод, который находится под проезжей частью на улице Антонова-Овсеенко, — сообщили в самарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Движение троллейбусов в город будет осуществляться по улице Антонова-Овсеенко, а обратно они будут возвращаться по Московскому шоссе. На свой привычный маршрут общественный транспорт вернется уже в субботу, 28 июля, когда сотрудники «ПТС» закончат ремонтные работы.