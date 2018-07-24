В московском метро появятся карты «Тройка» с амурским тигром

В Московском метрополитене появятся карты «Тройка» с амурским тигром, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Новый дизайн призван напомнить о проблеме исчезновения хищников, занесённых в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России

На лицевой стороне проездного изображён тигр, затаившийся в траве, а на обратной можно увидеть характерные для животного чёрно-оранжевые полосы.

Тематическая «Тройка» поступит в кассы метро 29 июля. Её выпуск приурочен к Международному дню тигра, который отмечается в этот день.

Тираж ограничен.