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В московском метро появятся карты «Тройка» с амурским тигром
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В московском метро появятся карты «Тройка» с амурским тигром 

RT на русском 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В Московском метрополитене появятся карты «Тройка» с амурским тигром, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Новый дизайн призван напомнить о проблеме исчезновения хищников, занесённых в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.
На лицевой стороне проездного изображён тигр, затаившийся в траве, а на обратной можно увидеть характерные для животного чёрно-оранжевые полосы.
Тематическая «Тройка» поступит в кассы метро 29 июля. Её выпуск приурочен к Международному дню тигра, который отмечается в этот день.
Тираж ограничен.
Ранее НСН сообщала, что в Москве началась подготовка к строительству станции метро «Можайская».
RT на русском: последние новости
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