В московском метро появятся карты «Тройка» с амурским тигром 

В Московском метрополитене появятся карты «Тройка» с амурским тигром, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Новый дизайн призван напомнить о проблеме исчезновения хищников, занесённых в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.
На лицевой стороне проездного изображён тигр, затаившийся в траве, а на обратной можно увидеть характерные для животного чёрно-оранжевые полосы.
Тематическая «Тройка» поступит в кассы метро 29 июля. Её выпуск приурочен к Международному дню тигра, который отмечается в этот день.
Тираж ограничен.
Ранее НСН сообщала, что в Москве началась подготовка к строительству станции метро «Можайская».