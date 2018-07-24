Из‑за строительства участка «желтой» ветки метро в Москве ограничили движение транспорта

Ограничения в движении транспорта ввели в Москве из-за строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро, передает РИАМО

Ограничения действуют по 31 августа.

"Ограничения движения в связи со строительством Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Участок 1: Боровское шоссе в районе дома N9, с понедельника (23 июля — ред.) по 31 августа круглосуточно по двум полосам", — говорится в сообщении.

Кроме того, с понедельника и по 31 августа с 01:30 до 05:30 будет ограничиваться движение по одной полосе на участке улицы 50 Лет Октября в районе дома N2 по улице Богданова.

В конце июня в столице состоялся технический пуск Солнцевского радиуса метро от «Раменок» до «Рассказовки», новые станции начали готовить к открытию пассажирского движения. На участке размещаются семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Пассажирское движение по новому участку Калининско-Солнцевской линии метро планируют запустить в конце лета — начале осени текущего года. Это позволит почти 600 тысячам москвичей сократить время на поездку в центр города до 45 минут.