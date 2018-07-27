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В Москве сегодня финиширует ралли «Шёлковый путь»
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В Москве сегодня финиширует ралли «Шёлковый путь» 

Авторадио 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
На Красной площади по этому случаю планируется развлекательная программа и концерт, а также проезд автомобилей по подиуму и награждение победителей. Перед последним этапом в зачёте грузовиков лидирует экипаж российского пилота команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова. Он опережает идущего вторым Айрата Мардеева на 17,5 минут, который также из «КАМАЗ-мастер». Авторадио — информационный партнёр этой команды. В связи с завершением гонки и праздничными мероприятиями в честь этого, в Москве сегодня вечером перекроют ряд улиц.
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