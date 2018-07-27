Из-за праздничных мероприятий в Москве будет ограничено движение транспорта

28 июля в Москве празднуется 1030 лет со дня Крещения Руси. В связи с проведением торжеств 27 и 28 июля в столице ограничат движение автотранспорта.

Так, с 10 утра до двух дня нельзя будет проехать по Большой Татарской улице. А после обеда с 15:30 до 23:00 закроют Ильинку на участке от Рыбного переулка до Красной площади. С 16:00 до 23:00 ограничат движение на площади Васильевского спуска, но это уже — из-за ежегодного Международного ралли «Шелковый путь» Китай-Россия.

В субботу, 28 июля, станут недоступными для автомобилей другие московские улицы. С 8:00 утра до 13:00 часов дня субботы нельзя будет проехать будет по Волхонке от Ленивки до Боровицкой площади. Закроют и Манежную улицу. С 8:00 утра до 11:30 ограничат движение в крайнем правом ряду от Знаменки до Большого Каменного моста. А с 11:30 до 13:00 — на Большом Каменном мосту и по улице Знаменка.

Кроме того, и сегодня, и завтра с 6:00 до 10:00 утра закроют крайнюю правую полосу на проспекте Академика Сахарова от Скорняжного до Докучаева переулков. С 10:00 до 18:00 — движение на проспекте Академика Сахарова ограничат от Докучаева переулка до Садового кольца, а также на улице Маши Порываевой — от Каланчевской до Докучаева переулка, передает телеканал «Россия 24».