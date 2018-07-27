Ещё
Из-за праздничных мероприятий в Москве будет ограничено движение транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за праздничных мероприятий в Москве будет ограничено движение транспорта 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
28 июля в Москве празднуется 1030 лет со дня Крещения Руси. В связи с проведением торжеств 27 и 28 июля в столице ограничат движение автотранспорта.
Так, с 10 утра до двух дня нельзя будет проехать по Большой Татарской улице. А после обеда с 15:30 до 23:00 закроют Ильинку на участке от Рыбного переулка до Красной площади. С 16:00 до 23:00 ограничат движение на площади Васильевского спуска, но это уже — из-за ежегодного Международного ралли «Шелковый путь» Китай-Россия.
В субботу, 28 июля, станут недоступными для автомобилей другие московские улицы. С 8:00 утра до 13:00 часов дня субботы нельзя будет проехать будет по Волхонке от Ленивки до Боровицкой площади. Закроют и Манежную улицу. С 8:00 утра до 11:30 ограничат движение в крайнем правом ряду от Знаменки до Большого Каменного моста. А с 11:30 до 13:00 — на Большом Каменном мосту и по улице Знаменка.
Кроме того, и сегодня, и завтра с 6:00 до 10:00 утра закроют крайнюю правую полосу на проспекте Академика Сахарова от Скорняжного до Докучаева переулков. С 10:00 до 18:00 — движение на проспекте Академика Сахарова ограничат от Докучаева переулка до Садового кольца, а также на улице Маши Порываевой — от Каланчевской до Докучаева переулка, передает телеканал «Россия 24».
Вести.Ru: последние новости
После 2023 года в Москве могут построить еще 32 станции метро Метро дойдет до Троицка после 2023 года Олененок устроил переполох в московском автосалоне
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Гройсман отказался «преклонять колени» перед Россией71
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео69
Юлия Скрипаль вернется в Россию62
Россияне назвали фейком высадку американцев на Луну206
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС в торговой войне: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовую драку украинских депутатов сняли на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение