Ещё
В избирательном штабе Собянина набирает обороты проект «Добрые дела»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В избирательном штабе Собянина набирает обороты проект «Добрые дела» 

Российская Газета 1 час назад
Со дня открытия штаба поступило уже более 6 тысяч наказов. Самые сложные, которые не удастся решить быстро, будут включены в предвыборную программу Сергея Собянина. Остальные — сломалась ли лавочка у дома, нужно помочь пенсионеру убрать в квартире, заменить лампочку в подъезде, волонтеры стараются решить сразу. 10 300 волонтеров уже откликнулись на призыв действующего мэра подключиться к его избирательной кампании.
Например, от жителя Южного округа пришла жалоба на то, что у его дома по адресу: ул. Булатниковская, 5, корп. 2, во время сильного ветра упало дерево, перекрыв подъезд машинам «скорой помощи» и пожарным. Узнав о проблеме в штабе, 56-летняя волонтер Татьяна Леонова сфотографировала дерево и оставила на нем наклейку в виде красного квадрата с надписью «Проблема есть». Фотографии немедленно выставили на портале «Наш город». Когда через три дня Татьяна отправилась на место проверить, услышали ли ее, сухостоя уже не было и жильцы с благодарностью жали ей руку.
Еще один волонтер Наталья Минаева по соседству инспектировала территорию у дома 4 корп. 1, где еще неделю назад жильцы обнаружили свои металлические урны искореженными. «Ребята собираются по вечерам у подъездов, силу девать некуда, вот и ломают урны», — рассказала дворник Роза Сусметова. Через три дня во дворе появились 4 новеньких урны. Там же в Бирюлево Западное жители сообщили еще об одной проблеме на соседней Медынской улице. Три детские песочницы там остались без песка, зато с огромным количеством мусора. Чья работа — сказать трудно, но в течение трех дней волонтеры решили и эту проблему. И песок завезли, и убрали все.
Российская Газета: последние новости
Передайте с проводником Москва вошла в мировой топ-10 по развитию транспортной системы Пробки в Москве достигли восьми баллов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну276
Дело о госизмене начинает разрастаться118
Россия на дне: как поделят Каспий17
Украинский политик лично проверил Крымский мост177
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль157
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение