В избирательном штабе Собянина набирает обороты проект «Добрые дела»

Со дня открытия штаба поступило уже более 6 тысяч наказов. Самые сложные, которые не удастся решить быстро, будут включены в предвыборную программу Сергея Собянина . Остальные — сломалась ли лавочка у дома, нужно помочь пенсионеру убрать в квартире, заменить лампочку в подъезде, волонтеры стараются решить сразу. 10 300 волонтеров уже откликнулись на призыв действующего мэра подключиться к его избирательной кампании.

Например, от жителя Южного округа пришла жалоба на то, что у его дома по адресу: ул. Булатниковская, 5, корп. 2, во время сильного ветра упало дерево, перекрыв подъезд машинам «скорой помощи» и пожарным. Узнав о проблеме в штабе, 56-летняя волонтер Татьяна Леонова сфотографировала дерево и оставила на нем наклейку в виде красного квадрата с надписью «Проблема есть». Фотографии немедленно выставили на портале «Наш город». Когда через три дня Татьяна отправилась на место проверить, услышали ли ее, сухостоя уже не было и жильцы с благодарностью жали ей руку.

Еще один волонтер Наталья Минаева по соседству инспектировала территорию у дома 4 корп. 1, где еще неделю назад жильцы обнаружили свои металлические урны искореженными. «Ребята собираются по вечерам у подъездов, силу девать некуда, вот и ломают урны», — рассказала дворник Роза Сусметова. Через три дня во дворе появились 4 новеньких урны. Там же в Бирюлево Западное жители сообщили еще об одной проблеме на соседней Медынской улице. Три детские песочницы там остались без песка, зато с огромным количеством мусора. Чья работа — сказать трудно, но в течение трех дней волонтеры решили и эту проблему. И песок завезли, и убрали все.